Петрова (Алексеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2009
Дочь: Петрова Виктория Артемовна
Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич
Рождение ребёнка
28.02.2014
Дочь: Петрова Дарина Артемовна
Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич
Рождение ребёнка
26.08.2016
Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич
Рождение ребёнка
16.09.2018
Дочь: Петрова Ксения Артемовна
Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич