Петрова (Алексеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова (Алексеева) Анна Ивановна

Петрова (Алексеева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1984

Отец: Алексеев Иван Ильич

Мать: Алексеева (Николаева) Варвара Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Артем Евгеньевич

Рождение ребёнка
25.03.2009

Дочь: Петрова Виктория Артемовна

Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.02.2014

Дочь: Петрова Дарина Артемовна

Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич

Рождение ребёнка
26.08.2016

Сын: Петров Никита Артемович

Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич

Рождение ребёнка
16.09.2018

Дочь: Петрова Ксения Артемовна

Отец ребёнка: Петров Артем Евгеньевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.