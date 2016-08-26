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Петров Никита Артемович
Петров Никита Артемович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.2016
Пол
Мужской
Отец
Петров Артем Евгеньевич
1980 г.р.
Мать
Петрова (Алексеева) Анна Ивановна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.2016
Отец:
Петров Артем Евгеньевич
Мать:
Петрова Анна Ивановна
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