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Петрова Ксения Артемовна
Петрова Ксения Артемовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.09.2018
Пол
Женский
Отец
Петров Артем Евгеньевич
1980 г.р.
Мать
Петрова (Алексеева) Анна Ивановна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2018
Отец:
Петров Артем Евгеньевич
Мать:
Петрова Анна Ивановна
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