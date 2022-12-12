Ткаченко Людмила Анатольевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1967
Бракосочетание
Между 1983 и 1989
Рождение ребёнка
11.05.1989
Сын: Ткаченко Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
16.08.1992
Сын: Ткаченко Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Анатольевич