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Ткаченко Людмила Анатольевна

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Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

29.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1967
Бракосочетание
Между 1983 и 1989

Муж: Ткаченко Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
11.05.1989

Сын: Ткаченко Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
16.08.1992

Сын: Ткаченко Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Ткаченко Сергей Анатольевич

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