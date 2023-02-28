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Ткаченко Сергей Сергеевич
Ткаченко Сергей Сергеевич
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Место рождения
Шахтёрск
Дата рождения
11.05.1989
Пол
Мужской
Отец
Ткаченко Сергей Анатольевич
1961 г.р.
Мать
Ткаченко Людмила Анатольевна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1989
Отец:
Ткаченко Сергей Анатольевич
Мать:
Ткаченко Людмила Анатольевна
Шахтёрск
Место жительства
С 1989
Шахтёрск
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