Ткаченко Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Сергей Сергеевич

Ткаченко Сергей Сергеевич

avatar

Место рождения

Шахтёрск

Дата рождения

11.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1989

Отец: Ткаченко Сергей Анатольевич

Мать: Ткаченко Людмила Анатольевна

Место жительства
С 1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close