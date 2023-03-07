Ткаченко Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1961
Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1983 и 1989
Рождение ребёнка
11.05.1989
Сын: Ткаченко Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Анатольевна
Место жительства
С 1989
Рождение ребёнка
16.08.1992
Сын: Ткаченко Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Анатольевна