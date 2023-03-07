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Ткаченко Сергей Анатольевич

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Место рождения

Сердитое

Дата рождения

09.11.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1961

Отец: Ткаченко Анатолий Алексеевич

Мать: Ткаченко Валентина Дмитриевна

Место жительства
С 1961
Бракосочетание
Между 1983 и 1989

Жена: Ткаченко Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
11.05.1989

Сын: Ткаченко Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Анатольевна

Место жительства
С 1989
Рождение ребёнка
16.08.1992

Сын: Ткаченко Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Ткаченко Людмила Анатольевна

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