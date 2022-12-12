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Елисеев Павел Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Елисеев Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Елисеев Флор Павлович

Мать ребёнка: Елисеева Варвара Гавриловна

Рождение ребёнка
06.04.1865

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Елисеева Варвара Гавриловна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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