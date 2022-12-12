Елисеев Павел Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Елисеев Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Елисеева Варвара Гавриловна
Рождение ребёнка
06.04.1865
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Елисеева Варвара Гавриловна
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно