Агеев Иван (Гогуй) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеев Иван (Гогуй) Павлович

Место рождения

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Агеев Павел Осипович

Мать: Маслова Нина Васильевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1929

Сын: Агеев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Чечкова Евдокия Николаевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.02.1937

Дочь: Агеева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Чечкова Евдокия Николаевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агеев Борис Иванович

Мать ребёнка: Чечкова Евдокия Николаевна

Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1960
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