Агеев Иван (Гогуй) Павлович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Агеев Павел Осипович
Мать: Маслова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1929
Мать ребёнка: Чечкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1937
Дочь: Агеева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Чечкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агеев Борис Иванович
Мать ребёнка: Чечкова Евдокия Николаевна
Смерть
1960