Крутой Майдан
Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
574Крутой Майдан, с. каз.при урочище Крутец и прудах.26292328791023Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
351. Крутой Майдан, село бывшее государственное, дворов 280, жителей 2033, 2 церкви православных, школа, 3 кирпичн. з., 11 ветряных мельниц, красильный завод, 6 кузн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17774Крутой Майдансело55°35'44°04'N-38-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22614416101с Крутой Майдансело