село Крутой Майдан, село Крутой Майдан, Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Крутой Майдан

Вадский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
574Крутой Майдан, с. каз.при урочище Крутец и прудах.26292328791023Церквей православных 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Вадская волость
351. Крутой Майдан, село бывшее государственное, дворов 280, жителей 2033, 2 церкви православных, школа, 3 кирпичн. з., 11 ветряных мельниц, красильный завод, 6 кузн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вадский район
17774Крутой Майдансело55°35'44°04'N-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вадский муниципальный район, Сельское поселение Круто-Майданский сельсовет
22614416101с Крутой Майдансело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close