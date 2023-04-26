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Былин Тимофей Ефремов

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ефрем Васильев

Мать: Екатерина Григорьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Былина Арина Степанова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
11
Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: (Былина) Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Былина Арина Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1868

Сын: Былин Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Былина Арина Степанова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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