Былин Тимофей Ефремов
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ефрем Васильев
Мать: Екатерина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Былина Арина Степанова
Место жительства
1858
11
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: (Былина) Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Былина Арина Степанова
Рождение ребёнка
03.04.1868
Мать ребёнка: Былина Арина Степанова
Смерть
Неизвестно