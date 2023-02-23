Былина Арина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Былина Арина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
11
Рождение ребёнка
01.01.1867

Дочь: Анисья Тимофеева

Отец ребёнка: Былин Тимофей Ефремов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1868

Сын: Былин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Былин Тимофей Ефремов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Былин Тимофей Ефремов

Смерть
Неизвестно
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