Былина Арина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1858
11
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Анисья Тимофеева
Отец ребёнка: Былин Тимофей Ефремов
Рождение ребёнка
03.04.1868
Отец ребёнка: Былин Тимофей Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно