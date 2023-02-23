Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Евлентий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Былин Михаил Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Былин Иван Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Васильев
Место жительства
1858
11
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Васильев
Смерть
Неизвестно