Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Былин Тимофей Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Былин Емельян Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Евлентий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Былин Михаил Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Былин Иван Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
11
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Васильев

Смерть
Неизвестно
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