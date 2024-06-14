Кононова (Новожилова) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова (Новожилова) Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

24.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Новожилов Игнатий Степанов

Мать: Новожилова Акилина Иванова

Бракосочетание
04.02.1881

Муж: Кононов Иван Петрович

Рождение ребёнка
22.06.1883

Сын: Кононов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Рождение ребёнка
18.11.1886

Сын: Кононов Матфей Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1888

Сын: Кононов Павел Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1889

Сын: Кононов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Рождение ребёнка
06.12.1891

Дочь: Кононова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Нефедова (Кононова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кононова Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович

Смерть
24.12.1914

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