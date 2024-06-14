Кононова (Новожилова) Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти24.12.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
04.02.1881
Рождение ребёнка
22.06.1883
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1886
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1888
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1889
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.12.1891
Дочь: Кононова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Нефедова (Кононова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кононова Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Кононов Иван Петрович
Смерть
24.12.1914