Рыжкова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Фуров Федор Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Рыжков Борис Александрович
Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рыжков Виктор Александрович
Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
18.06.1943
Сын: Рыжков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Рыжков Николай Александрович
Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич
Смерть
1991