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Рыжкова Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

аР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Фуров Федор Ильич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Рыжков Борис Александрович

Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Рыжков Виктор Александрович

Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
18.06.1943

Сын: Рыжков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Рыжков Николай Александрович

Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Рыжков Александр Матвеевич

Смерть
1991

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