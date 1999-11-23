Рыжков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1943
Дата смерти23.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1943
Рождение ребёнка
02.10.1969
Дочь: Михрячёва Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1971
Дочь: Зайцева Марина Владимировна
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1972
Сын: Рыжков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1976
Сын: Рыжков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1977
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1982
Сын: Рыжков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1986
Дочь: Буланова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжкова Любовь Ивановна
Смерть
23.11.1999