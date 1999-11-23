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Рыжков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1943

Дата смерти

23.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

аР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1943

Отец: Рыжков Александр Матвеевич

Мать: Рыжкова Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
02.10.1969

Дочь: Михрячёва Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1971

Дочь: Зайцева Марина Владимировна

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1972

Сын: Рыжков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1976

Сын: Рыжков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1977

Сын: Рыжков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1982

Сын: Рыжков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1986

Дочь: Буланова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Рыжкова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова Любовь Ивановна

Смерть
23.11.1999
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