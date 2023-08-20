Егорова Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1951

Отец: Егоров Михаил Васильевич

Мать: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

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