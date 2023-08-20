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Егоров Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1926

Дата смерти

29.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1926

Отец: Егоров Василий Николаевич

Мать: Егорова Вера Якимовна

Рождение ребёнка
26.09.1946

Сын: Егоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1946

Сын: Егоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1951

Дочь: Егорова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1953

Дочь: Файзрахманова Егорова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

Смерть
29.06.1992
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