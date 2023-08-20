Егоров Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1926
Дата смерти29.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1926
Отец: Егоров Василий Николаевич
Мать: Егорова Вера Якимовна
Рождение ребёнка
26.09.1946
Сын: Егоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.09.1946
Сын: Егоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1951
Дочь: Егорова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1953
Дочь: Файзрахманова Егорова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Бастракова Егорова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1992