Бастракова Егорова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастракова Егорова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1921

Дата смерти

10.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921

Отец: Бастраков Иван Тимофеевич

Мать: Бастракова Анисья Гордеевна

Рождение ребёнка
26.09.1946

Сын: Егоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.09.1946

Сын: Егоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.12.1951

Дочь: Егорова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.07.1953

Дочь: Файзрахманова Егорова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Михаил Васильевич

Смерть
10.03.1998
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