Бастракова Егорова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1921
Дата смерти10.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1921
Рождение ребёнка
26.09.1946
Сын: Егоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.09.1946
Сын: Егоров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1951
Дочь: Егорова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.07.1953
Дочь: Файзрахманова Егорова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Егоров Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1998