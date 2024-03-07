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Маслов Александр Эрнстович
Маслов Александр Эрнстович
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Древо
Место рождения
Сыктывкар
Дата рождения
14.03.1977
Пол
Мужской
Отец
Маслов Эрнст Михайлович
1947 г.р.
Мать
Маслова (Евгеньева) Валентина Федоровна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1977
Отец:
Маслов Эрнст Михайлович
Мать:
Маслова Валентина Федоровна
Сыктывкар
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