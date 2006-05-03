Маслов Эрнст Михайлович
Место рожденияс. Палевица, Сыктывдинский район, Республика Коми
Дата рождения05.04.1947
Дата смерти03.05.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1947
Отец: Маслов Михаил
Мать: Маслова Анна
с. Палевица, Сыктывдинский район, Республика Коми
Бракосочетание
30.03.1968
г. Москва
Рождение ребёнка
12.12.1970
Дочь: Дороднова Марина Эрнстовна
Мать ребёнка: Маслова Валентина Федоровна
Сыктывкар
Рождение ребёнка
14.03.1977
Сын: Маслов Александр Эрнстович
Мать ребёнка: Маслова Валентина Федоровна
Сыктывкар
Развод
Неизвестно
Смерть
03.05.2006
Сыктывкар
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище (старое)