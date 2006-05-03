Маслов Эрнст Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Эрнст Михайлович

Маслов Эрнст Михайлович

Место рождения

с. Палевица, Сыктывдинский район, Республика Коми

Дата рождения

05.04.1947

Дата смерти

03.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1947

Отец: Маслов Михаил

Мать: Маслова Анна

с. Палевица, Сыктывдинский район, Республика Коми
Бракосочетание
30.03.1968

Жена: Маслова Валентина Федоровна

г. Москва
Рождение ребёнка
12.12.1970

Дочь: Дороднова Марина Эрнстовна

Мать ребёнка: Маслова Валентина Федоровна

Сыктывкар
Рождение ребёнка
14.03.1977

Сын: Маслов Александр Эрнстович

Мать ребёнка: Маслова Валентина Федоровна

Сыктывкар
Развод
Неизвестно

Жена: Маслова Валентина Федоровна

Смерть
03.05.2006
Сыктывкар
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище (старое)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close