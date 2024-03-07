Маслова (Евгеньева) Валентина Федоровна
Место рожденияСмоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Дата рождения11.06.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946
Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Бракосочетание
30.03.1968
г. Москва
Рождение ребёнка
12.12.1970
Дочь: Дороднова Марина Эрнстовна
Отец ребёнка: Маслов Эрнст Михайлович
Сыктывкар
Рождение ребёнка
14.03.1977
Сын: Маслов Александр Эрнстович
Отец ребёнка: Маслов Эрнст Михайлович
Сыктывкар
Развод
Неизвестно