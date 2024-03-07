Маслова (Евгеньева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Евгеньева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово

Дата рождения

11.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1946

Отец: Евгеньев Федор Агафонович

Мать: Евгеньева Мария Алексеевна

Смоленская обл., Семлевский р-н, д. Дроздово
Бракосочетание
30.03.1968

Муж: Маслов Эрнст Михайлович

г. Москва
Рождение ребёнка
12.12.1970

Дочь: Дороднова Марина Эрнстовна

Отец ребёнка: Маслов Эрнст Михайлович

Сыктывкар
Рождение ребёнка
14.03.1977

Сын: Маслов Александр Эрнстович

Отец ребёнка: Маслов Эрнст Михайлович

Сыктывкар
Развод
Неизвестно

Муж: Маслов Эрнст Михайлович

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