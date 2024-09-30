Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.10.1862
Дата смерти06.11.1923
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1862
Бракосочетание
29.06.1884
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хеймонен Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
20.06.1895
Отец ребёнка: Хеймонен Иван Моисеевич
Рождение ребёнка
20.12.1900
Отец ребёнка: Хеймонен Иван Моисеевич
Смерть
06.11.1923