Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна

Место рождения

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.10.1862

Дата смерти

06.11.1923

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1862

Отец: Ряттё Иван Паульевич

Мать: Ряттё (Ниукканен) Анна Матвеевна

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1884

Муж: Хеймонен Иван Моисеевич

Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хеймонен Иван Моисеевич

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Хеймонен Иван Иванович

Отец ребёнка: Хеймонен Иван Моисеевич

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1900

Сын: Хеймонен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Хеймонен Иван Моисеевич

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
06.11.1923
Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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