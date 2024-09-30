Хеймонен Иван Моисеевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861
Бракосочетание
29.06.1884
Рождение ребёнка
18.10.1892
Дочь: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1895
Мать ребёнка: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1900
Мать ребёнка: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно