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Хеймонен Иван Моисеевич

Место рождения

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861

Отец: Хеймонен Моисей Иосифович

Мать: Хеймонен (Курикка) Магдалена Иосифовна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
29.06.1884

Жена: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1892

Дочь: Хотокайнен (Хеймонен) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Хеймонен Иван Иванович

Мать ребёнка: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1900

Сын: Хеймонен Абрам Иванович

Мать ребёнка: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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