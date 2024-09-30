Хеймонен (Курикка) Магдалена Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1831
Дата смерти18.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1850
Рождение ребёнка
23.11.1852
Отец ребёнка: Хеймонен Моисей Иосифович
Рождение ребёнка
03.10.1861
Отец ребёнка: Хеймонен Моисей Иосифович
Смерть
18.01.1882