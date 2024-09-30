Хеймонен (Курикка) Магдалена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хеймонен (Курикка) Магдалена Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1831

Дата смерти

18.01.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.06.1850

Муж: Хеймонен Моисей Иосифович

Рождение ребёнка
23.11.1852

Сын: Хеймонен Иосиф Моисеевич

Отец ребёнка: Хеймонен Моисей Иосифович

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1861

Сын: Хеймонен Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Хеймонен Моисей Иосифович

Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
18.01.1882
Римолово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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