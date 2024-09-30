Ряттё (Ниукканен) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения19.12.1830
Дата смерти06.03.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ряттё Иван Паульевич
Рождение ребёнка
24.12.1853
Дочь: Хеймонен (Ряттё) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич
Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1856
Сын: Ряттё Пауль Иванович
Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич
Рождение ребёнка
29.01.1858
Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич
Рождение ребёнка
20.12.1860
Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич
Рождение ребёнка
18.10.1862
Дочь: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич
Смерть
06.03.1876