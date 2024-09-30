Ряттё (Ниукканен) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряттё (Ниукканен) Анна Матвеевна

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

19.12.1830

Дата смерти

06.03.1876

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряттё Иван Паульевич

Рождение ребёнка
24.12.1853

Дочь: Хеймонен (Ряттё) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1856

Сын: Ряттё Пауль Иванович

Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1858

Сын: Ряттё Матвей Иванович

Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.12.1860

Сын: Ряттё Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1862

Дочь: Хеймонен (Ряттё) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ряттё Иван Паульевич

Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
06.03.1876
Малое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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