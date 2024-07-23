Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова

Место рождения

Богатьково, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
10.01.1903

Муж: Ерченков Григорий Михайловов

Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Неизвестно Григорьевна

Отец ребёнка: Ерченков Григорий Михайловов

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ерченкова Неизвестно Григорьевна

Отец ребёнка: Ерченков Григорий Михайловов

Смерть
Неизвестно

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