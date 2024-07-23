Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1903
Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Неизвестно Григорьевна
Отец ребёнка: Ерченков Григорий Михайловов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ерченкова Неизвестно Григорьевна
Отец ребёнка: Ерченков Григорий Михайловов
Смерть
Неизвестно