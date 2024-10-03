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Чертовский Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

07.10.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Чертовский Фёдор Никитич

Мать: Чертовская Параскева Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертовская Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чертовский Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Чертовская Прасковья Никитична

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чертовский Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Чертовская Прасковья Никитична

Смерть
07.10.1851

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