Чертовский Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти07.10.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Чертовский Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Чертовская Прасковья Никитична
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чертовский Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Чертовская Прасковья Никитична
Смерть
07.10.1851