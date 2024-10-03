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Чертовский Пётр Васильевич

Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1816

Дата смерти

30.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Чертовский Василий Фёдорович

Мать: Чертовская Прасковья Никитична

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чертовская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Чертовский Василий Петрович

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
02.06.1845

Сын: Чертовский Устин Петрович

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1847

Сын: Чертовский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соседова (Чертовская) Василиса Петровна

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
21.09.1851

Сын: Чертовский Иван Петрович

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1854

Сын: Чертовский Алексей Петрович

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1856

Сын: Чертовский Вадим Петрович

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
23.02.1861

Дочь: Чертовская Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
30.10.1889

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