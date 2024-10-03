Чертовский Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти30.10.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Чертовский Василий Петрович
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1845
Сын: Чертовский Устин Петрович
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
20.11.1847
Сын: Чертовский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соседова (Чертовская) Василиса Петровна
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
21.09.1851
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
17.02.1854
Сын: Чертовский Алексей Петрович
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1856
Сын: Чертовский Вадим Петрович
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
23.02.1861
Дочь: Чертовская Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Чертовская Татьяна Михайловна
Смерть
30.10.1889