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Чертовская Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Чертовский Василий Петрович

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
02.06.1845

Сын: Чертовский Устин Петрович

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1847

Сын: Чертовский Андрей Петрович

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Соседова (Чертовская) Василиса Петровна

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1851

Сын: Чертовский Иван Петрович

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1854

Сын: Чертовский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
07.04.1856

Сын: Чертовский Вадим Петрович

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
23.02.1861

Дочь: Чертовская Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
09.05.1892

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