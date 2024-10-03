Чертовская Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти09.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Чертовский Василий Петрович
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1845
Сын: Чертовский Устин Петрович
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1847
Сын: Чертовский Андрей Петрович
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Соседова (Чертовская) Василиса Петровна
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1851
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
17.02.1854
Сын: Чертовский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1856
Сын: Чертовский Вадим Петрович
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1861
Дочь: Чертовская Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Чертовский Пётр Васильевич
Смерть
09.05.1892