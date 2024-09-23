Чертовский Фёдор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Чертовский Никита Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1774
Сын: Чертовский Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Варвара
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чертовский Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Чертовская Параскева Никитична
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чертовский Василий Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1818