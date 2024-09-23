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Чертовский Фёдор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Чертовский Никита Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1774

Сын: Чертовский Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Варвара

Рождение ребёнка
1778

Сын: Чертовский Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Чертовская Параскева Никитична

Рождение ребёнка
1781

Сын: Чертовский Василий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1818

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