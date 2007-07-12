Каева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1934
Дата смерти12.07.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1934
Отец: Бурков Александр Иванович
Мать: Буркова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1960
Дочь: Каева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Каев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1966
Дочь: Ахвердова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Каев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каев Юрий Николаевич
Смерть
12.07.2007