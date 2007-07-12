Каева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каева Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1934

Дата смерти

12.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1934

Отец: Бурков Александр Иванович

Мать: Буркова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1960

Дочь: Каева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Каев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
14.05.1966

Дочь: Ахвердова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Каев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каев Юрий Николаевич

Смерть
12.07.2007

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