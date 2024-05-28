Бурков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буркова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Буркова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1934
Дочь: Каева Мария Александровна
Мать ребёнка: Буркова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно