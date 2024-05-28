Бурков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурков Александр Иванович

Бурков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буркова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Буркова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.07.1934

Дочь: Каева Мария Александровна

Мать ребёнка: Буркова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.