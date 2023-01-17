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Крупочкин Григорий Алексеевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1864 ст.

Сын: Крупочкин Димитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Крупочкина Евдокия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1865 ст.

Дочь: Крупочкина Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Крупочкина Евдокия Васильевна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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