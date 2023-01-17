Крупочкин Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1864 ст.
Сын: Крупочкин Димитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Крупочкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
25.11.1865 ст.
Дочь: Крупочкина Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Крупочкина Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно