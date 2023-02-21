Крупочкина Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1864 ст.
Сын: Крупочкин Димитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Крупочкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1865 ст.
Дочь: Крупочкина Варвара(1) Григорьевна
Отец ребёнка: Крупочкин Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1868 ст.
Дочь: Крупочкина Варвара(2) Григорьевна
Отец ребёнка: Крупочкин Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно