Крупочкина Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупочкина Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1864 ст.

Сын: Крупочкин Димитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Крупочкин Григорий Алексеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1865 ст.

Дочь: Крупочкина Варвара(1) Григорьевна

Отец ребёнка: Крупочкин Григорий Алексеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.11.1868 ст.

Дочь: Крупочкина Варвара(2) Григорьевна

Отец ребёнка: Крупочкин Григорий Алексеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупочкин Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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