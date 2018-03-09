Прудниченко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1968
Дата смерти09.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.08.1986
Рождение ребёнка
05.01.1990
Мать ребёнка: Прудниченко (Типухина) Елена
Смерть
09.03.2018
Зима, Зиминское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область