Прудниченко Андрей 08.03.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прудниченко Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1968

Дата смерти

09.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.08.1986

Жена: Прудниченко (Типухина) Елена

Рождение ребёнка
05.01.1990

Сын: Прудниченко Константин

Мать ребёнка: Прудниченко (Типухина) Елена

Смерть
09.03.2018
Зима, Зиминское, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Кимильтей, Зиминский муниципальный район, Иркутская область

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