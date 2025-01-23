Прудниченко Константин 05.01.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прудниченко Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1969 г.р.

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1990

Отец: Прудниченко Андрей

Мать: Прудниченко (Типухина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прудниченко Екатерина

Рождение ребёнка
29.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прудниченко Екатерина

Рождение ребёнка
2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прудниченко Екатерина

Рождение ребёнка
07.07.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прудниченко Екатерина

Зима, Зиминское, Иркутская область

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