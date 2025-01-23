Прудниченко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1990
Отец: Прудниченко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прудниченко Екатерина
Рождение ребёнка
29.07.2012
Рождение ребёнка
2015
Рождение ребёнка
07.07.2020
Зима, Зиминское, Иркутская область