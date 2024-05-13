Шмараев Алексей Федорович 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараев Алексей Федорович

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Шмараев Федор Евдокимович

Мать: Шмараева (Беседина) Ефимия Матвеевна

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмараева Мария

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Шмараева) Домна Алексеевна

Мать ребёнка: Шмараева Мария

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Шмараева) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Шмараева Мария

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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