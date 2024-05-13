Шмараев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмараева Мария
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Шмараева) Домна Алексеевна
Мать ребёнка: Шмараева Мария
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Шмараева) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Шмараева Мария
Смерть
Неизвестно