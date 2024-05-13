Шмараева (Беседина) Ефимия Матвеевна 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Беседина) Ефимия Матвеевна

Место рождения

Чуланово, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуланово, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евсюкова (Шмараева) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1772

Муж: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шмараев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шмараев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шмараев Семен Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Шмараева) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шмараев Федосей Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шмараев Лукьян Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шмараев Иван Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шмараев Фома Федорович

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шмараева) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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