Шмараева (Беседина) Ефимия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евсюкова (Шмараева) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Бракосочетание
1772
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шмараев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Шмараева) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шмараев Федосей Федорович
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Шмараева) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Шмараев Федор Евдокимович
Смерть
Неизвестно