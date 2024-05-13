Шмараева Мария 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Шмараева) Домна Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Шмараева) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Шмараев Алексей Федорович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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