Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Хромов Степан Никифорович

Мать: Хромова -- Евдокия Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.07.1859

Муж: Рубцов Иван Титович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1861

Дочь: Рубцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1862

Дочь: Рубцов Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.08.1863

Сын: Рубцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Рубцова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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