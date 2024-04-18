Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
10.07.1859
Муж: Рубцов Иван Титович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1861
Дочь: Рубцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович
Рождение ребёнка
13.08.1862
Дочь: Рубцов Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович
Рождение ребёнка
05.08.1863
Сын: Рубцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Рубцова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Рубцов Иван Титович
Смерть
Неизвестно