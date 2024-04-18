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Хромов Степан Никифорович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.02.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Хромов Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1841

Сын: Хромов Иван Степанович

Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Рубцова Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.06.1842

Сын: Хромов Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Андреевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова -- Евдокия Андреевна

Смерть
04.02.1862
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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