Хромов Степан Никифорович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти04.02.1862
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Хромов Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1841
Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Рубцова Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
28.06.1842
Сын: Хромов Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Хромова -- Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1862