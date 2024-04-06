Рубцов Иван Титович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Рубцов Титов Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1859
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1861
Дочь: Рубцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
13.08.1862
Дочь: Рубцов Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
05.08.1863
Сын: Рубцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Рубцова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно