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Рубцов Иван Титович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Рубцов Титов Васильевич

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.07.1859

Жена: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1861

Дочь: Рубцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.08.1862

Дочь: Рубцов Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.08.1863

Сын: Рубцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Рубцова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова (Хромова) Екатерина Степановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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