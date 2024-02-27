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Цукерник Сара Абрамовна

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Место рождения

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.02.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махлин Абрам

Мать: Махлина

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цукерник Анцель

Рождение ребёнка
23.04.1918

Дочь: Белодубровская Стера (Шура) Анцелeвна

Отец ребёнка: Цукерник Анцель

Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Отец ребёнка: Цукерник Анцель

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
04.02.1942
Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Холокост

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