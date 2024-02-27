Цукерник Сара Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.02.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махлин Абрам
Мать: Махлина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цукерник Анцель
Рождение ребёнка
23.04.1918
Дочь: Белодубровская Стера (Шура) Анцелeвна
Отец ребёнка: Цукерник Анцель
Рождение ребёнка
05.05.1921
Сын: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Отец ребёнка: Цукерник Анцель
Смерть
04.02.1942
Холокост