Белодубровская Стера (Шура) Анцелeвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1918
Дата смерти02.02.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1918
Отец: Цукерник Анцель
Мать: Цукерник Сара Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белодубровская
Отец ребёнка: Белодубровский Зиновий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Сын: Белодубровский Ян Зиновьевич
Отец ребёнка: Белодубровский Зиновий Яковлевич
Смерть
02.02.1993