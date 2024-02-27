Белодубровская Стера (Шура) Анцелeвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белодубровская Стера (Шура) Анцелeвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1918

Дата смерти

02.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1918

Отец: Цукерник Анцель

Мать: Цукерник Сара Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белодубровская

Отец ребёнка: Белодубровский Зиновий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белодубровский Зиновий Яковлевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Белодубровский Ян Зиновьевич

Отец ребёнка: Белодубровский Зиновий Яковлевич

Смерть
02.02.1993

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