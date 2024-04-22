Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Место рождения
Дата рождения05.05.1921
Дата смерти?.07.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1921
Отец: Цукерник Анцель
Мать: Цукерник Сара Абрамовна
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Цукерник Вячеслав Шепович
Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамкина
Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова
Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышова
Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цукерник
Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1974
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область