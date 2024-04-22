Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

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Место рождения

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.05.1921

Дата смерти

?.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1921

Отец: Цукерник Анцель

Мать: Цукерник Сара Абрамовна

Мглин, Мглинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Цукерник Юрий Шепович

Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Цукерник Вячеслав Шепович

Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамкина

Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова

Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышова

Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цукерник

Мать ребёнка: Борисова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Надежда Николаевна

Смерть
?.07.1974
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
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