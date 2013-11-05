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Борисова Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1921

Дата смерти

05.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Цукерник Юрий Шепович

Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Рождение ребёнка
1945

Сын: Цукерник Вячеслав Шепович

Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамкина

Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова

Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышова

Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цукерник

Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)

Смерть
05.11.2013
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