Борисова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1921
Дата смерти05.11.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Рождение ребёнка
1945
Сын: Цукерник Вячеслав Шепович
Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамкина
Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова
Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышова
Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цукерник
Отец ребёнка: Цукерник Шепа (Евгений) Анцелoвич (Михайлович)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2013