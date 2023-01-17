Кузнецова (Осокина) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Осокина) Елена Андреевна

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Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
09.10.1885 ст.

Муж: Кузнецов Сергей Тихонович

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – посёлка Каралат государственный крестьянин Андрей Иванов Казаков и астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов; по невесте – посёлка Каралат государственные крестьянине Архип А... Показать все
Смерть
После 1920
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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