Кузнецова (Осокина) Елена Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.10.1885 ст.
Поручители: по жениху – посёлка Каралат государственный крестьянин Андрей Иванов Казаков и астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов; по невесте – посёлка Каралат государственные крестьянине Архип А... Показать все
Смерть
После 1920