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Кузнецов Сергей Тихонович

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Кузнецов Тихон Алексеевич

Мать: Кузнецова Анастасия Николаевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Военная служба
С 1878 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
боцманмат 5-й роты 3-го флотского экипажа Балтийского флота
Бракосочетание
09.10.1885 ст.

Жена: Кузнецова Елена Андреевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – посёлка Каралат государственный крестьянин Андрей Иванов Казаков и астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов; по невесте – посёлка Каралат государственные крестьянине Архип А... Показать все
Работа или профессия
С 1909 по 1915
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
волостной старшина Каралатской волости Астраханского уезда и губернии
Работа или профессия
С 1910 по 1911
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
член Астраханской уездной землеустроительной комиссии
Работа или профессия
1915
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
председатель правления Каралатского ссудо-сберегательного товарищества
Смерть
После 1920
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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