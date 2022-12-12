Кузнецов Сергей Тихонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Военная служба
С 1878 по 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
боцманмат 5-й роты 3-го флотского экипажа Балтийского флота
Бракосочетание
09.10.1885 ст.
Поручители: по жениху – посёлка Каралат государственный крестьянин Андрей Иванов Казаков и астраханский мещанин Пётр Тихонов Кузнецов; по невесте – посёлка Каралат государственные крестьянине Архип А... Показать все
Работа или профессия
С 1909 по 1915
волостной старшина Каралатской волости Астраханского уезда и губернии
Работа или профессия
С 1910 по 1911
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
член Астраханской уездной землеустроительной комиссии
Работа или профессия
1915
председатель правления Каралатского ссудо-сберегательного товарищества
Смерть
После 1920