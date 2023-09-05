Шумкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Шумкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумкин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно