Шумкина Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1903

Отец: Пинемасов Иван Максимович

Мать: Пинемасова Неонила Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Шумкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумкин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Шумкин Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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