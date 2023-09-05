Шумкин Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкин Григорий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Шумкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1939

Сын: Шумкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумкин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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