Шумкин Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Шумкин Михаил
Рождение ребёнка
01.01.1939
Сын: Шумкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумкин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Шумкина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно